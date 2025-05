RinnovaMente Days, al via a Gibellina tre giorni dedicati alle energie rinnovabili

Prenderà il via domani, mercoledì 28 maggio, a Gibellina «RinnovaMente Days - Crescere con energia!», la tre giorni di eventi organizzata da Rwe per promuovere il ruolo delle energie rinnovabili nella transizione energetica. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione approda in Sicilia con il patrocinio del Comune di Gibellina, proponendo un ricco programma di attività divulgative, incontri, dibattiti ed esposizioni interattive.

L’iniziativa mira a informare, coinvolgere e sensibilizzare istituzioni, operatori del settore, cittadini e studenti, creando uno spazio di confronto aperto e concreto sui temi dell’energia pulita e dello sviluppo sostenibile.

La manifestazione rientra nel più ampio programma «RinnovaMente - Sostieni il futuro», ideato da Rwe per supportare la transizione culturale necessaria a favorire la transizione energetica ed ecologica del Paese. Le attività si svolgeranno in Piazza XV gennaio 1968, all’interno del Dome, una struttura innovativa a bassissimo impatto ambientale, progettata da Rwe per ospitare eventi in diverse località italiane. L’evento è organizzato in collaborazione con Micromegas Comunicazione.