«Riconoscere il pesce fresco», la campagna di Coldiretti fa tappa a Trapani

La dipendenza dall’estero per gli approvvigionamenti di pesce è passata nel giro degli ultimi quarant’anni dal 30% al 90% e se nei mari italiani si pescano circa 130 milioni di kg di pesce all’anno. Dall’estero ne arrivano oltre 840 milioni di chilogrammi tra fresco e congelato, ai quali va aggiunto quello trasformato, come gamberetti o cozze sgusciate.

Sono i dati diffusi da Coldiretti Pesca che oggi, sabato 12 aprile, al Mercato Campagna Amica di Trapani ha dedicato un’intera giornata alle proprietà organolettiche del pescato, al modo di cucinarlo al meglio e al consumo di pesce fresco, che proviene dai nostri pescatori, veri custodi del mare, per valorizzare il loro ruolo e il loro impegno per la sostenibilità. Il prodotto che si riversa sui banconi dei supermercati e delle pescherie è spesso molto difficile da distinguere da quello nazionale, a causa anche di un’etichettatura obbligatoria sì, ma poco chiara - ha sottolineato la responsabile nazionale di Coldiretti Pesca, Daniela Borriello -. Senza dimenticare il pesce servito ai ristoranti, dove non c’è alcuna etichetta.