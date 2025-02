Alla Bit di Milano arte contemporanea, creatività a tavola e marketplace per rilanciare la Sicilia Occidentale

I temi trattati in Fiera saranno molti. Nella conferenza stampa-talk che si terrà il 9 febbraio alle 13.30 nello stand della Regione, che ospita tutte le DMO siciliane, verranno raccontati anche da un video immersivo che scorrerà nel grande wall e che consentirà di conoscere i territori della provincia, le isole, gli eventi, le tradizioni, i borghi, il mare e la campagna, l’archeologia. Si parlerà degli eventi più importanti in programma nel 2025, della Processione dei Misteri e dei riti della Settimana Santa, del Carnevale di Valderice e Paceco, della stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese e delle Orestiadi di Gibellina, ma si parlerà anche di tutti i Comuni soci, ognuno con le loro peculiarità, delle location scelte perle fiction tv come Custonaci o per le produzioni cinematografiche come Erice e l’agro ericino, richiami turistici e culturali consolidati. Si racconteranno anche molte esperienze nel campo dell’enogastronomia, del cappero a Pantelleria, dei vigneti sparsi nella provincia, dei vini del Marsalese e dell’intera provincia.

La presenza alla Bit, tra le più importanti vetrine internazionale del turismo, sarà un’occasione per raccontare il territorio in tutti i suoi aspetti, l’arte con il riconoscimento di Gibellina prima capitale italiana dell’Arte contemporanea, le eccellenze enogastronomiche con l’avvio del percorso di candidatura di Trapani e della sua provincia a Città creativa Unesco per la Gastronomia Unesci e il nuovo portale di destinazione che sancirà il passaggio da DMO a DMC consentendo a turisti e visitatori di acquistare le esperienze e i servizi turistici direttamente su un sito moderno e dinamico.

La Sicilia Occidentale verrà raccontata dalle spiagge fino all’entroterra in un viaggio ricco di spunti interessanti per i turisti che vorranno visitarla in ogni periodo dell’anno e non soltanto nella stagione estiva. L’offerta è infatti molto ampia, e comprende anche gli sport all’aperto, il trekking, le arrampicate nelle falesie di Makari e San Vito, un valore aggiunto per il visitatore che decide di venire nella Sicilia Occidentale anche per brevi periodi.

“Dopo un lavoro durato oltre un anno siamo pronti per presentare il nostro nuovo portale – dice Bruno Bertero, destination manager del Distretto – Abbiamo raccolto le esperienze più significative che il turista potrà acquistare direttamente sul sito che incrementeremo affinché diventi un marketplace completo a servizio del turista e degli operatori del territorio. Sarà un modo nuovo e diretto adeguato alle nuove esigenze del turista che sceglie i luoghi da visitare soprattutto sulla base delle esperienze che sa di potere fare”.

Trapani si candida a Città creativa per la Gastronomia Unesco

Il percorso intrapreso dal Distretto Turistico per candidare Trapani e la sua provincia a Città creativa per la Gastronomia Unesco è un altro aspetto rilevante, finalizzato anch’esso al rilancio del turismo enogastronomico che in Sicilia Occidentale vanta tante eccellenze, dal cous cous, all’aglio di Nubia, dal pescato di Mazara, ai capperi di Pantelleria, ai dolci conventuali e a tanti altri prodotti. Cristiano Casa, consulente del Distretto Turistico che sta seguendo il percorso che si concluderà a maggio afferma: “Abbiamo costruito un dossier sulla cultura del cibo e del buon bere nel territorio. La storia e l’identità dei luoghi si riflettono nei prodotti che uniscono la Sicilia Occidentale ai Paesi del Mediterraneo, e da questo siamo partiti per costruire ponti e scambi sempre più intensi con il Maghreb e con gli Stati del bacino Mediterraneo”.

A questo proposito, il 7 febbraio da Food Spot a Milano, il Distretto Turistico Sicilia Occidentale ha organizzato un incontro a tavola con tour operator e giornalisti di settore di testate nazionali per fare conoscere sapori e profumi della Sicilia Occidentale, un viaggio di sensi condotto dal maestro cuciniere Peppe Giuffrè lungo le coste tra isole e tonnare, nell’entroterra e nei borghi della provincia.