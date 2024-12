La nave ibrida «Alessandro Morace» è arrivata al porto di Trapani

Dopo un lungo viaggio di trasferimento dal cantiere spagnolo Armon di Vigo, ieri pomeriggio la nave «Alessandro Morace» è arrivata al porto di Trapani.

L’imbarcazione è la quinta della serie di 9 navi ibride veloci che saranno consegnate entro la prima metà del 2026, capaci di navigare in modalità completamente elettrica ad una velocità di 10 nodi per circa 30 minuti in prossimità della costa e successivamente ricaricare le batterie durante la navigazione in mare aperto quando, grazie all'alimentazione proveniente dai motori termici, raggiunge velocità superiori ai 30 nodi.

Giunta nella città «tra i due mari», la nave sosterà qualche giorno per ottenere le ultime abilitazioni alla linea e sarà impiegata nelle rotte della Sicilia Orientale a partire dal gennaio 2025.

«È una grande soddisfazione per noi – dichiara Carlo Cotella, amministratore delegato della Liberty Lines - vedere già pronta e disponibile, in linea con le tempistiche che ci eravamo dati, la quinta delle navi ibride che la nostra compagnia metterà a disposizione entro i prossimi due anni. Siamo felici di constatare quanto i nostri investimenti, non solo economici, ma anche in termini valoriali, trovino la perfetta traduzione nell'operatività delle nostre navi. Un altro tassello quindi che si aggiunge alla volontà della Liberty Lines di offrire sempre un servizio all'altezza delle aspettative in termini di efficienza e rispetto dell'ambiente».