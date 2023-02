Dove andare in vacanza? San Vito Lo Capo è la seconda meta più cercata on line: parola di Holidu

Con 90 mila ricerche mensili, San Vito Lo Capo si aggiudica il secondo posto delle 30 mete italiane più cercate online. Il paesino nel trapanese è l’unica località siciliana presente nella lista stilata da Holidu, portale di prenotazione vacanze operativo in tutta Europa: l’indagine portata avanti dalla piattaforma ha preso in considerazione le località del bel Paese al di sotto dei 5 mila abitanti e il volume di ricerca ad esso collegati sul motore di ricerca più famoso, Google.

Tra gli indicatori presi in considerazione, sono stati usati il volume di ricerca medio mensile, il numero di abitanti e il prezzo medio delle case vacanze. Ne esce così un piccolo trionfo siciliano, secondo soltanto alla località campana di Positano, che batte tutti con 110 mila ricerche al mese. Dietro i primi due paesini del Sud arriva una località ligure, Portofino, seguita dalla perla balneare di Maratea, in Basilicata.

Ad attrarre i tantissimi italiani che mensilmente sognano qualche giorno a San Vito Lo Capo, sono certamente le spiagge e il mare limpido, ormai famosissimi in tutto il mondo grazie alle tante classifiche e motori di ricerca come Skyscanner e Tripadvisor, che da anni celebrano le acque e gli scorci di costa del piccolo paesino sul mare: dalla Riserva dello Zingaro a Macari - quest’ultima resa nota dalla serie televisiva Makari, prodotta dalla Rai e con un Claudio Gioè nei panni del protagonista Saverio Lamanna - le bellezze naturali non mancano ma, si sa, i turisti valutano ogni aspetto. Così, San Vito è risultata essere anche tra le mete più economiche, almeno per quanto riguarda il prezzo medio di alloggi e case vacanza.

Restando sul podio, se a Positano si spendono in media 658 euro a notte e a Portofino 375 euro, a San Vito la media è di 129 euro. Che la rende, sicuramente, più accessibile

