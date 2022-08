Trapani, concorso per istruttore di polizia municipale: si inizia con la prova scritta

Ventiquattro candidati per 6 posti di lavoro. Si tratta del concorso per Istruttore di Polizia Municipale a Trapani. Il Comune ha reso noto che la prova scritta relativa alla procedura selettiva pubblica per la stipula dei contratti di formazione e lavoro – categoria C1 profilo “Istruttore di Polizia Municipale". I candidati dovranno presentarsi in aula il prossimo 25 agosto, alle ore 9,00, presso l’Istituto Comprensivo Bassi-Catalano, in via Marinella, a Trapani. Il Comune ricorda che i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.

La Commissione esaminatrice della procedura selettiva per titoli ed esami, che si è riunita lo scorso 27 luglio, ha approvato l’elenco definitivo dei 24 candidati ammessi alle prove successive. I nomi sono stati pubblicati sul sito internet del Comune di Trapani e nella sezione Amministrazione trasparente dedicata ai concorsi con valenza di notifica per i candidati, così come previsto dagli artt. 13 e 15 del bando.

Sempre nel Trapanese, ma a Misiliscemi, sono attesi i concorsi per 31 figure professionali da espletare entro il 2023. Si tratta di categoria A (3 posti), B1 (4 posti), B3 (4 posti), D1 (6 posti). Il tutto per una spesa prevista di un milione 557mila euro. In vista della assunzioni a tempo indeterminato, il commissario di Misiliscemi ha previsto la possibilità, per il triennio 2021/2023/ di contratti a tempo determinato.

