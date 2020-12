Porto di Trapani, pubblicata la gara per i lavori al bacino di carenaggio

È stata pubblicata la gara per il completamento della manutenzione straordinaria del bacino di carenaggio del porto di Trapani. Per i lavori è stata stanziata la somma di 1.668.080,19 euro. Ne dà notizia l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano. La gara d’appalto è stata pubblicata nei giorni scorsi dal Dipartimento regionale delle Attività produttive.

“L’infrastruttura oggetto dell'intervento di manutenzione - spiega l’assessore Turano - è un'imbarcazione e per la sua operatività è necessaria la cosiddetta ‘rimessa in classe di navigabilità’. Nello specifico gli interventi che saranno effettuati saranno di due tipi, uno di tipo elettrico ed uno di tipo metalmeccanico”.

Gli interventi di manutenzione straordinaria si sono resi necessari, oltre che per il passare del tempo, per la natura e la specialità dell'infrastruttura che ha dovuto seguire rigide prescrizioni del Registro navale italiano ma anche per far fronte al grave furto della stragrande maggioranza dei cavi e componenti elettrici di alimentazione del bacino ed il conseguente danneggiamento delle attrezzature di supporto all'impianto elettrico.

