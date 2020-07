Trapani, dalla Regione 500mila euro per il parcheggio "Egadi"

In arrivo mezzo milione di euro per la rifunzionalizzazione del parcheggio di interscambio "Egadi" a Trapani. Lo ha annunciato ’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito della firma sul decreto di finanziamento da oltre 545 mila euro.

"Il Governo Musumeci è in prima linea per la riqualificazione urbana della città di Trapani. Con il decreto per l’ammodernamento del parcheggio 'Egadì, diamo impulso a un investimento infrastrutturale che inciderà in positivo sulla qualità della vita e sulla sostenibilità nel centro storico trapanese".

"Il parcheggio Egadi, una volta rinnovato - aggiunge Falcone - assumerà una strategica funzione per sgravare l’area portuale di Trapani dal traffico, agevolando il movimento dei flussi degli automobilisti in direzione degli imbarchi per le isole e in uscita dal centro storico. Mettiamo in campo, inoltre, delle soluzioni tecnologiche per la ricarica dei veicoli a basso impatto ambientale e l’accessibilità dell’infrastruttura".

