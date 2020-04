Vacanze di prossimità, D'Alì: ecco l'offerta per rilanciare il turismo

Si punta innanzitutto al mercato regionale ed a quello nazionale. Ma con tutte le cautele del momento per l'emergenza coronavirus. Il Distretto turistico «Sicilia Occidentale» rivede le sue strategie per fare ripartire, non appena sarà possibile, l'offerta del territorio con una mirata campagna promozionale.

Nel breve periodo, per fare arrivare agli operatori una prima boccata d'ossigeno, si sta predisponendo un piano “B” in grado di attirare in provincia di Trapani visitatori provenienti dall'isola e da altre regioni del paese. Sempre tenendo presenti le disposizioni che arriveranno dal Governo per contrastare l'epidemia da covid 19.

«Se vogliamo salvaguardare le attività presenti nella nostra destinazione, non possiamo fare a meno - ha dichiarato la presidente del Distretto turistico Rosalia D'Alì - di guardare avanti e immaginare lo scenario futuro dei prossimi 12-24 mesi. Proprio per questo, la strategia per valorizzare già nell'anno in corso la nostra proposta è stata ricalibrata con attenzione. Abbiamo le idee abbastanza chiare e siamo pronti a partire non appena sarà dato il via libera e saranno rese note dal Governo nazionale le misure di sicurezza per il settore».

