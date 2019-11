Erice, protezione civile: ci sono 100 nuovi volontari

«Safety&Security» è stato il titolo dell'incontro che si è tenuto al Palazzo Sales di Erice organizzato dal coordinamento provinciale di Trapani di Anpas. All'iniziativa hanno partecipato circa centro volontari provenienti da Trapani, Palermo, Enna e Messina che si sono abilitati a prestare servizio in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi.

«Dopo i fatti di Torino e la successiva circolare del Prefetto Gabrielli - ha spiegato il coordinatore provinciale di Anpas a Trapani e promotore dell'evento Pino Aceto - è necessario fare appositi corsi di formazione sul ruolo del volontario. Da qui la necessità di sviluppare percorsi informativi per la sicurezza, tenendo conto anche delle ultime disposizioni del Dipartimento nazionale di Protezione Civile che ha scisso il ruolo del volontario da quello che presta il proprio servizio nelle attività di manifestazioni pubbliche».

Da qui l'iniziativa promossa dal coordinamento Anpas di Trapani in collaborazione con il Centro di formazione Anpas Sicilia per formare i volontari da impiegare in occasione di manifestazioni pubbliche.

