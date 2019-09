Alcamo: Magione e San Pietro, troppi debiti per le due Ipab

Due Ipab che rappresentano un fiore all'occhiello nel campo dell'assistenza per anziani indigenti e bambini a rischio. Due strutture secolari: la casa di ospitalità «Magione» e la «San Pietro-Pia Opera Pastore» che operano ad Alcamo. Entrambe affogano nei debiti ed il futuro è a rischio.

Conti in rosso alla «Mangione» ma la ferma volontà del consiglio di amministrazione, presieduto dal 2015, dal chirurgo Nino Ferrara, di continuare nella missione di garantire ospitalità e assistenza ad anziani indigenti. Ieri il consiglio, formato da cinque membri, ha approvato il bilancio dal quale emerge un deficit di 750 mila euro, accumulato negli anni. Quattro anni fa sfiorava i 500 mila euro.

A rischio la sopravvivenza dell'istituto assistenziale, eretto ente morale nel 1811. Nell'immobile delle via Florio sono quaranta gli ospiti, tutti anziani indigenti, che anno trovato un posto sicuro dove abitare, mangiare pasti caldi, assistenza medica e attività ricreative. Dei quaranta assistiti, per venti paga le rette mensili il Comune: circa mille e 200 euro. Altrettanti per i privati che trovano un sicuro rifugio in questa casa di riposo. Queste risorse finanziarie sono assolutamente insufficienti per la gestione del «Mangione», la cui voce in rosso è rappresentata, in primo luogo, dagli stipendi di nove impiegati a tempo indeterminato, che comunque non vedono un soldo da 15 mesi. Gli impiegati sono tre amministrativi, un autista e cinque provenienti da cooperative. E per l'assistenza fisica degli ospiti il consiglio di amministrazione, non avendo le figure adatte, è costretto ogni mese ad assumere dall'ufficio di collocamento cinque operatori sanitari. Al servizio della «Mangione» anche quattro suore congolesi. Un duro colpo a questa struttura, che ha ben 208 anni, è stato il taglio dei contributi regionali, avvenuto quattro anni fa, che non ha più consentito di pareggiare il bilancio.

Ma il consiglio di amministrazione non si è perso d'animo e cerca da tempo soluzioni, inserite in una sorta di piano quinquennale. Va sottolineato che da alcuni giorni il consiglio, che è formato da Nino Ferrara, Antonella Aprile e dall'arciprete della chiesa Madre, don Aldo Giordano, ha perso due componenti. Si è, infatti, dimesso il grillino Giuseppe Campo, nominato assessore e Onofrio Manno, la cui carica non è stata rinnovata dalla Regione. Il rilancio e quindi una serena sopravvivenza della casa di ospitalità «Mangione» di Alcamo passa soprattutto dalla vendita di un immobile del corso dei Mille.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE