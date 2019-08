Pronto soccorso di Trapani al collasso, in arrivo 14 medici

Enormi carenze di personale all'Asp di Trapani. Per la deputata all'Ars del M5S Valentina Palmeri è una situazione ormai insostenibile e parla di "situazione al tracollo". "A fronte dei 68 medici sulla carta, solo 39 sono in servizio, numero che non può garantire la necessaria assistenza, e il diritto alla salute costituzionalmente garantito, ai cittadini", ha aggiunto.

Immediata la risposta del direttore generale Fabio Damiani. "La situazione migliorerà dal mese di settembre perché prenderanno servizio i medici vincitori del concorso di bacino a tempo indeterminato. Sono 14 e sono stati convocati per fine mese".

L'articolo completo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

