Marsala, alla scuola Asta campo di calcio e di atletica

Sembra essere finalmente arrivato il “momento buono” per le scuole marsalesi (quelle di proprietà del Comune non certo quelle delle Superiori a carico del Consorzio dei Comuni, ex Provincia). Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha infatti finanziato un significativo intervento di riqualificazione della Scuola «Giuseppe e Salvatore Asta» di via Giovanni Falcone; un finanziamento di 400 milioni di euro che va ad aggiungersi all'oltre 1 milione e 600 mila euro, già concessi per le scuole comunali “Stefano Pellegrino” di Paolini, “Piano Oliveri”, il plesso “Giuseppe Garibaldi” e la palestra “Nicola Grillo” che risulta chiusa da oltre 10 anni. Ora il finanziamento per la Scuola “Asta”, che fa capo all'Istituto Comprensivo “Luigi Sturzo, diretto dalla professoressa Maria Alda Restivo, per i lavori che serviranno a potenziare l'area esterna da destinare alle attività sportivo-ricreative.

Si tratta di nuove risorse per le scuole marsalesi per renderle sempre più funzionali, moderne e sicure, grazie ai finanziamenti concessi negli ultimi anni, secondo una precisa programmazione da tempo avviata dall'Amministrazione comunale.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE