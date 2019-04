Erice, chiesti i fondi per restaurare il teatro

Il Comune di Erice bussa a quattrini presso la Regione, ed in particolare al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana chiedendo un contributo per la ristrutturazione del Teatro Gebel Hamed. L'intervento sarebbe per un importo complessivo di circa 300.000 euro, di cui 154.642,43 per lavori di adeguamento della struttura ed ulteriori 57.315,84 per altri finalizzati all'innovazione tecnologica.

«L'amministrazione ha colto un'opportunità offerta dalla stessa Regione che, sul finire dello scorso anno, ha emanato un avviso in merito», dichiara l'assessore Gianni Mauro sottolineando «il lavoro sinergico dei settori Cultura e Lavori pubblici per la presentazione, nei termini, della richiesta di finanziamento».

Il progetto tende ad eliminare le carenze dei camerini e dei bagni, dello spazio foyer/buvette, dell'impianto climatizzazione e dell'acustica.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

