Buseto Palizzolo, stabilizzati tredici lavoratori

Sono stati firmati i contratti a tempo indeterminato per 13 dipendenti del Comune di Buseto Palizzolo. Per loro quindi è arrivata la tanto agognata firma per la stabilizzazione.

L'amministrazione comunale sin da suo insediamento ha evidenziato la necessità di procedere alla stabilizzazione dei precari “storici” che, nel corso degli anni, sono diventati la spina dorsale della macchina amministrativa comunale sia sul paino numerico ma anche per le professionalità nel tempo acquisite.

«L'incertezza del futuro lavorativo, le tante promesse che nel corso di decenni si sono susseguite, la volontà di mantenere questi lavoratori in un limbo nel quale probabilmente faceva comodo che stessero, - si legge in una nota del Movimento uniti e liberi per Buseto che sostiene il governo cittadino - ha generato ed alimentato nel corso del tempo la sfiducia nelle istituzioni e la rassegnazione sul fatto che nulla poteva ormai cambiare. Da oggi in poi, invece, non saranno più chiamati precari, contrattisti o articolisti. È stata restituita dignità ed è stato riconosciuto un ruolo a chi per anni, alcuni da 20 o addirittura 30, ha tenuto in piedi gli uffici del Comune di Buseto Palizzolo».

