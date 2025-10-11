A Salemi la presentazione del libro “Nascita della mafia” di Salvatore Mugno

Sabato 11 ottobre 2025, alle 17.30, presso l’Associazione culturale “Peppino Impastato” di via Antonino Lo Presti 168 a Salemi, si terrà la presentazione del volume “Nascita della mafia” di Salvatore Mugno, pubblicato da Navarra Editore. L’incontro, organizzato in collaborazione con il Comune di Salemi, vedrà il dialogo tra l’autore e il giornalista e scrittore Lino Buscemi. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Vito Scalisi e della presidente dell’Associazione “Peppino Impastato” Marta Vultaggio, interverrà anche il giovane studioso Ignazio Grillo, socio dell’associazione. Le letture di alcune pagine significative del libro saranno curate dalla professoressa Maria Salomone.

Il volume di Mugno, un ampio saggio storico di 470 pagine, affronta con rigore accademico e novità documentarie la nascita del fenomeno mafioso in Sicilia. L’autore ha infatti analizzato per la prima volta documenti inediti e ricostruito decine di vicende giudiziarie mai studiate prima, offrendo una prospettiva nuova sulle origini della mafia.

Fulcro dell’opera è la figura del procuratore generale del Regno delle Due Sicilie Pietro Calà Ulloa (Napoli, 1801–1879), che tra il 1838 e il 1846 operò in Sicilia individuando e denunciando le prime forme di organizzazione criminale sull’isola, molto prima che il termine “mafia” entrasse nel linguaggio comune.