Marsala Noir Festival, la prima edizione al Parco archeologico

E’ iniziato il conto alla rovescia a Marsala per la prima edizione del Marsala Noir Festival, l’evento, che non sarà soltanto un appuntamento letterario, ma un vero viaggio nel cuore del giallo, che si svolgerà il 17 e 18 ottobre al Parco Archeologico di Lilibeo Marsala.

Incontri, dibattiti e presentazioni animeranno una delle aree storiche più importanti della città grazie a un festival che punta a creare un dialogo tra gli autori italiani e il pubblico, offrendo nuove prospettive sulla narrativa poliziesca e investigativa.

La manifestazione, direttamente promossa dalla Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani, nasce da un’idea dello scrittore e autore televisivo Gaspare Grammatico, ed è organizzata dal Consorzio Turistico Laguna dello Stagnone e Marsala con il supporto della Peralta Production – Eventi & Comunicazione. La direzione artistica è di Cristina Marra.