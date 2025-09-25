Carta archeologica di Lilibeo, presentazione del WebGIS del Parco archeologico di Lilibeo-Marsala

Mercoledì 1 ottobre, alle 17, nella sala conferenze Maria Luisa Famà del Museo Lilibeo, si terrà la presentazione del WebGIS del Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, realizzato dalle Università di Amburgo e di Palermo, in regime di convenzione scientifica con il Parco, nell’ambito del Progetto “Carta archeologica di Lilibeo”. Uno strumento agile e innovativo, gestito in modo informatizzato tramite un GIS (Geographic Information System), finalizzato a rendere fruibili le informazioni cartografiche e tutta la documentazione archeologica esistente sui siti del Parco tramite un portale Web, a disposizione sia degli studiosi, sia degli Enti che potranno utilizzare le informazioni per i loro scopi istituzionali (gestione e programmazione urbanistica, salvaguardia beni, ecc.).

Il progetto della Carta archeologica, avviato nel 2017 e coordinato da Martina Seifert per l’Università di Amburgo, da Antonella Mandruzzato per il Dipartimento Culture e Società dell’Università di Palermo e da Mauro Lo Brutto per il Dipartimento di Ingegneria dello stesso Ateneo, ha l’obiettivo di documentare in modo esaustivo le emergenze archeologiche e monumentali della città antica, sulla base sia della generazione di nuovi dati, acquisiti durante campagne di rilievo in situ, sia dei dati esistenti (reperti e documentazione da scavi vecchi e recenti, misurazioni geofisiche e fotografie aeree).