Nuova illuminazione per il Parco archeologico Lilibeo di Marsala

Nuova illuminazione per il Parco archeologico Lilibeo di Marsala che domenica prossima, 14 settembre, accenderà i riflettori della plateia «Aelia», ovvero l’antica strada romana che dopo anni tornerà a risplendere davanti al pubblico. L’accensione avverrà in occasione dello spettacolo «Traviata sotto le stelle», che prenderà il via alle 19.30 nello spazio antistante il sito.

«L’illuminazione della plateia «Aelia» - dice l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato - rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno del governo Schifani per rendere sempre più fruibili e attrattivi i nostri parchi archeologici, veri e propri poli culturali capaci di coniugare tutela, valorizzazione e grandi eventi».
Il concerto vedrà protagonisti maestri e allievi del conservatorio di musica «Antonio Scontrino» di Trapani, diretti dal maestro Riccardo Serenelli, con una selezione di arie, duetti e pezzi d’insieme tratti dalla celebre opera di Giuseppe Verdi.

«Questo intervento di illuminazione - aggiunge la direttrice del parco archeologico di Lilibeo, Anna Occhipinti - ci permette di restituire nuova vita a uno dei luoghi più suggestivi dell’area archeologica, rendendolo fruibile anche in una dimensione serale e contribuendo a farne uno spazio vivo e condiviso dalla comunità».

