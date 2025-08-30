TalkinJazz, emmozioni al tempio di Segesta con Rita Marcotulli Trio

Tipo segnalazione: Bellezze artistiche e naturali

Ha preso il via all’insegna delle emozioni, e della spiritualità della musica, il cui potere sa evocare stati d'animo profondi, ieri sera, la terza edizione di Talkinjazz al Tempio di Segesta, l’evento organizzato dall’Associazione per l’Arte, con il contributo dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e realizzato in collaborazione con il Parco Archeologico di Segesta. Protagonisti sono stati Rita Marcotulli al Piano, Ares Tavolazzi al Contrabbasso e Israel Varela alla Batteria, una formazione d’eccellenza che ha dato vita a un concerto che è risultato un documento sonoro di grandissimo pregio.

A dare il via alla serata è stato il direttore artistico dell’Associazione per l’Arte, Vito Lanzarone, raggiunto sul palco dal direttore del parco Archeologico di Segesta, Luigi Biondo: insieme hanno ricordato la mission culturale della stessa Associazione in collaborazione con il Parco, e la finalità benefica dei concerti, il cui ricavato, grazie a una convenzione stipulata dall’Associazione per l’Arte con la Diocesi di Trapani, verrà devoluto alla Caritas di Alcamo per far fronte alle necessità dei più bisognosi. A dialogare con l’apprezzata compositrice e pianista jazz Rita Marcotulli, è stata nel corso della serata l’istrionica attrice e cantante palermitana Serena Ganci. Entusiasta il folto pubblico del Tempio, ammaliato dalla performances del trio.