Oedipus di Seneca incanta Segesta: Pambieri Re tra Fato e inganno

«Essere Re, ma chi può dirsi felice? Cosa nasconde una corona, quale danno, quale disegno? Dal regno di mio padre, sono inciampato in questa corona e sono diventato re di Tebe, ma a quale prezzo?». Tutto l’Oedipus di Seneca è pervaso da questo senso di disfatta di fronte a un Fato che decide a monte il destino dell’uomo. Ma nella messinscena di Claudio Collovà che ieri sera (22 agosto) ha debuttato al Teatro Antico di Segesta – cavea sold out e standing ovation alla fine - aleggia anche la certezza dell’inganno, del gioco di potere che potrebbe essere alla base di una storia architettata a tavolino.

In scena Giuseppe Pambieri (nella foto di Giuseppe Di Salvo) è Edipo, re di Tebe – è sua la voce più bella del teatro italiano -, Micol Pambieri la regina Giocasta, Sergio Basile (Creonte), Gianluigi Fogacci (Tiresia), al fianco di Luigi Mezzanotte, Yuri Napoli e Beatrice Rincicotti.