Marsala. Gen Rosso in concerto: “Insieme verso la Pace” nell’anfiteatro del Santuario Santo Padre delle Perriere

Lunedì 25 agosto alle ore 21 lo spettacolo musicale della band che da sessant’anni unisce musica, spiritualità e comunità: gli spettatori saranno infatti parte attiva della performance, unendo le loro voci a quelle dei musicisti, cantando le canzoni più note come: “Resta qui con noi”, “Servo per Amore”, “Speranze di Pace” e le nuove: “Go For Love” e “Higher”. Alla presenza del vescovo Angelo Giurdanella ci sarà anche un momento di preghiera affinché cessino le guerre nella Striscia di Gaza, in Ucraina, Myanmar, Congo e anche quelle che non fanno più notizia, ma continuano a generare morte e sofferenza

Un viaggio musicale tra riflessione, storia e spiritualità che dal cuore di Marsala, nello splendido scenario del teatro di pietra del Santuario Santo Padre delle Perriere, si leva verso il cielo e verso il mondo affinché si possa andare tutti “Insieme verso la pace”. È questo infatti il titolo del concerto del Gen Rosso che si terrà lunedì 25 agosto alle ore 21 nell’Anfiteatro “San Francesco”, all’interno del Santuario del Santo Padre delle Perriere.