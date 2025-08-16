«Celia» incanta Segesta: grande successo per la Prima nazionale del concerto sui versi di Antonio Veneziano

Una serata di rara intensità ha illuminato il 14 agosto, il Tempio di Segesta, che ha ospitato la Prima nazionale di “Celia” nell’ambito del “Segesta Teatro Festival”. L’atteso concerto, firmato da Maurizio Curcio, Valentina Migliore e Roberta Scacciaferro, ha conquistato il pubblico con la sua bellezza raffinata e con la forza evocativa di un progetto che porta in musica le ottave del poeta siciliano cinquecentesco Antonio Veneziano (1543–1593).

L’atmosfera magica del sito archeologico ha reso ancora più suggestivo l’incontro fra poesia antica e linguaggi musicali contemporanei. Le sonorità, ora ricche e stratificate, ora essenziali e minimali, hanno dato nuova vita a un patrimonio poetico che, pur nato cinque secoli fa, ha rivelato un’attualità sorprendente. Le voci di Valentina Migliore e Roberta Scacciaferro, intense e duttili, hanno accompagnato il pubblico in un viaggio che ha saputo intrecciare tradizione popolare e scrittura colta. Intensa la partecipazione di Anton Giulio Pandolfo nei panni di Miguel de Cervantes, che fu tra l’altro compagno di prigionia di Veneziano.