Segesta, la Medea di Seneca scuote il pubblico: “In cosa è diversa dalle cronache di oggi?”

«Medea non è solo una donna ma un semidio. Abbandonandola, Giasone non travalica solo le leggi umane, ma offende gli dei». Melania Giglio, protagonista ieri sera al Teatro Antico di Segesta (replica stasera alle 19.30), porta in scena la maga mistificatrice e madre assassina di Seneca, in un’interpretazione intensa, diretta da Daniele Salvo, accolta da lunghi applausi.

«Questa tragedia è lo specchio di certi fatti di cronaca di oggi — osserva l’attrice —. Ascoltiamo di madri che macellano i figli e rimuovono l’atto: in cosa è diversa Medea?». Un allestimento potente, sostenuto da una scenografia d’impatto: cinque monoliti a specchio, omaggio a 2001: Odissea nello spazio, riflettevano la cavea gremita, mentre una struttura a gradoni, vero cerchio esoterico, avvicinava la scena al pubblico. Sul palco, con Giglio, anche Michele Lisi (Giasone), Alfonso Veneroso (Creonte) e Marcella Favilla (la nutrice).

Domani sera (mercoledì 13 agosto) alle 21.30 il Segesta Teatro Festival, diretto da Claudio Collovà, si sposta al Tempio Dorico per il concerto We Were There, progetto del Trio composto dal violoncellista Ernst Reijseger, dal pianista Harmen Fraanje e dal cantante-percussionista senegalese Mola Sylla. La loro musica — spesso scelta da Werner Herzog per le colonne sonore — fonde jazz, ritmi africani e suggestioni classiche in un linguaggio unico, malinconico e potente.