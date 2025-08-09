Segesta Teatro Festival, un nuovo sold out con Filippo Graziani

Un tempio dorico gremito, una notte carica di emozioni e un inno finale che suona come un atto di liberazione. “Taglia la testa al gallo” ha chiuso, ieri sera, il concerto di Filippo Graziani al Segesta Teatro Festival, trasformando il pubblico in un coro compatto, vicino al palco e all’artista, in un abbraccio collettivo che ha attraversato le generazioni.

L’energia rock del padre Ivan Graziani, di cui quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario dalla nascita, è rivissuta potente e sincera. Brani storici come Lugano addio, Agnese, Monnalisa e Firenze, insieme agli inediti mai pubblicati da Ivan, hanno trovato nuova linfa nella voce e nella chitarra di Filippo, accompagnato da una band che ha mantenuto intatto lo spirito originale: basso, tastiere, chitarra e batteria per un suono che profuma di storia e ribellione.

Un altro sold out per il festival diretto da Claudio Collovà, che nel weekend apre anche alla grande scena classica. Da questa sera alle 19.30 spazio a Daniele Salvo con due allestimenti tratti dal mito e affidati a giovani compagnie under 35: Orestea di Eschilo (stasera e domani) e la Medea di Seneca, interpretata da Melania Giglio (lunedì).