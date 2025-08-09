Segesta Teatro Festival, un nuovo sold out con Filippo Graziani

Un tempio dorico gremito, una notte carica di emozioni e un inno finale che suona come un atto di liberazione. “Taglia la testa al gallo” ha chiuso, ieri sera, il concerto di Filippo Graziani al Segesta Teatro Festival, trasformando il pubblico in un coro compatto, vicino al palco e all’artista, in un abbraccio collettivo che ha attraversato le generazioni.
L’energia rock del padre Ivan Graziani, di cui quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario dalla nascita, è rivissuta potente e sincera. Brani storici come Lugano addio, Agnese, Monnalisa e Firenze, insieme agli inediti mai pubblicati da Ivan, hanno trovato nuova linfa nella voce e nella chitarra di Filippo, accompagnato da una band che ha mantenuto intatto lo spirito originale: basso, tastiere, chitarra e batteria per un suono che profuma di storia e ribellione.
Un altro sold out per il festival diretto da Claudio Collovà, che nel weekend apre anche alla grande scena classica. Da questa sera alle 19.30 spazio a Daniele Salvo con due allestimenti tratti dal mito e affidati a giovani compagnie under 35: Orestea di Eschilo (stasera e domani) e la Medea di Seneca, interpretata da Melania Giglio (lunedì).
Domattina, 10 agosto, alle 5, il pubblico assisterà alla prima “alba” di questa edizione: Giovanni Calcagno porterà in scena il suo Polifemo innamorato all’arrivo del sole, un’esperienza tra parola e paesaggio che promette suggestioni uniche. La sera, in occasione della Notte di San Lorenzo, sarà il momento di Miti celesti, osservazione guidata delle stelle dal tempio dorico: già esaurite le prime due repliche, restano solo posti per quella delle 23.15.
Il Segesta Teatro Festival si conferma così un palcoscenico capace di unire la forza della musica, la potenza del teatro e la magia di un luogo che da millenni racconta storie.
Caricamento commenti
Commenta la notizia