Ermal Meta: «Amo questa terra»

Ermal Meta pronto a tornare in Sicilia: domani e venerdì due date tra palco, racconto e sound. Il compositore, infatti, farà il suo primo show domani sera a piazza della Vittoria a Marsala per poi passare il giorno dopo alla Scalinata della Cattedrale di Noto. Infatti, il cantante dopo i live nei teatri, porta sul palco un concerto vivo, che cambia ogni sera, tra archi, pianoforte e parole che diventano un racconto. Non ci sarà nessun copione, solo musica che respira col pubblico. Sullo sfondo, anche il nuovo singolo Ferma gli orologi e il romanzo Le camelie invernali, ma al centro ci sarà solo il palco.

Torna sull’Isola con un bis…

«È una terra meravigliosa. Il primo fan club della mia vecchia band è nato a Catania. È stato assolutamente il primo fan club di cui abbiamo mai avuto contezza. Ho suonato tanto in Sicilia, ho girato praticamente in lungo e in largo. È una terra che amo particolarmente, calda e con un pubblico stupendo».