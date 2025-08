Vittorio Russo presenta a Marsala il suo libro: “Miryam. Il segreto della Madre”

Sarà il Parco Archeologico di Lilibeo Marsala - PALM, ad ospitare, lunedì 4 agosto, alle ore 19.00, nella sala conferenze “M. L. Famà”, la prima presentazione di “Miryam. Il segreto della Madre”, l’ultima novità editoriale dello scrittore Vittorio Russo, edito da Baldini+Castoldi – La Nave di Teseo, disponibile in librerie e store online dallo scorso 25 luglio.

“È un vero piacere poter ospitare un evento così speciale, che conferma ancora una volta la nostra apertura a momenti di incontro e confronto culturale e sociale – dichiara la direttrice Anna Occhipinti –. Ringraziamo Vittorio Russo per aver scelto di iniziare il suo tour di presentazioni proprio dal nostro Museo e l’augurio è che in molti possano cogliere l’invito a partecipare, per approfondire temi, scoprire nuove prospettive e condividere emozioni insieme allo scrittore”.