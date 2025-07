Je so’ pazzo, a Selinunte la versione inedita di Nick The Nightfly

Metti una sera d’estate, a Umbria Jazz: tre amici, Julian Oliver Mazzariello, Fabrizio Bosso e Nick The Nightfly “giocano” a ricordare Pino Daniele. E Nick che - confessa – da ottimo scozzese non capisce una parola di napoletano, decide di tradurre “Je so’ pazzo” in inglese. Nasce così “I’m so Mad” e la voce storica di Radio Monte Carlo la proporrà per la prima volta sabato sera (2 agosto) alle 21 al Parco di Selinunte, accompagnato dalla Sicily band e dalla giovane cantante Maggie Charlton; un bruscolo di insularità, un’isoletta nel mare di pop sofisticato e jazz, tra Bacharach e Sting. Nick nel suo spettacolo intrattiene il pubblico come pochi altri “crooner”, sia per la scelta dei brani che per le citazioni storiche del jazz, sempre gradevoli e mai autocelebrative. Biglietti: 5 euro.

Ma Nick The Nightfly non sarà solo: reduce con lui da un concerto entusiasmante per il Brass Group, allo Steri a Palermo, venerdì sera (1 agosto), lo precede a Selinunte la sua amica di tante avventure, Sarah Jane Morris. Con la raffinatissima chitarra di Tony Remy affronterà un viaggio musicale tra jazz, rhythm’n’blues, folk e pop, accompagnati da Fabio Lannino (basso elettrico), Francesco Jr Foresta (batteria) e Tommaso Lannino (pianoforte). La rossa cantante inglese possiede una personalissima voce scura, passionale, unica, a cui unisce una versatilità, naturalezza e intensità fuori dal comune. "Le mie radici sono nel rhythm'n blues – dice Sarah Jane Morris - ma adoro ugualmente anche jazz, soul, pop, blues africano, folk e persino la classica. Vivo la musica come un viaggio esistenziale in continuo cambiamento Questo concerto con Tony Remy affiancherà canzoni vecchie e nuove, versioni originali e cover. La chitarra acustica e la voce permettono un'intimità che le formazioni più grandi non hanno". Biglietti: 5 euro.