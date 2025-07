L’Associazione per l’Arte organizza ad Alcamo due eventi teatrali al Castello dei Conti di Modica

Il primo è una narrazione sul mondo femminile, i cui personaggi si ritrovano in racconti apparentemente differenti. Donne distanti, ma dalle sfumature sovrapposte, che inseguono i propri pensieri per trovare una pace che si rivela lontana e sfuocata. Donne che raccontano il loro vissuto, tra crisi e redenzioni, alla ricerca di una sana centratura emotiva e sentimentale. Tra risate e riflessioni, con l’ironia che si rivela un’arma vincente, si gioca sulla resistenza delle “femmine”, a volte maltrattate, offese, isolate o abbandonate, con un messaggio chiaro: ripartire dall’amore per se stessi.

Il secondo, è un recital, in forma di fuga per voci e chitarra, in cui i due interpreti raccolgono “fiori” diversi, pagine di poeti e scrittori, figure del mito, monodie arcaiche, canti della tradizione siciliana e non, squarci di storia e storie di uomini e donne che escono dal percorso lineare del tempo, per diventare partitura dell’essere al mondo, con i temi universali che da sempre esaltano e affliggono. Lo spettacolo, che pure è una trama di memorie, restituisce uno smarrimento tutto contemporaneo, lo stesso che avverte il Duca D’Auge nell’incipit del romanzo “I fiori blu” di Raimond Queneau, cui il titolo si ispira.