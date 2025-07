Al via al Parco Archeologico di Lilibeo Marsala l’Ekklesìa Festival – Il rito della scena

Prende il via al Parco Archeologico di Lilibeo Marsala l’Ekklesìa Festival – Il rito della scena, manifestazione che nasce dall’idea di voler riportare l’arte là dove tutto ha avuto origine. Oltre al Parco di Marsala sono coinvolti altri due parchi archeologici della Sicilia: Segesta e Selinunte. Si tratta di un progetto, nato da un’intuizione di Francesco Panasci – regista, musicista e direttore - che prevede appuntamenti serali e pomeridiani: il 10 luglio andrà in scena alle ore 21,30, nel giardino storico del museo, Di Zucchero e Ovatta, di Giancarlo Figuccio, con Rosaria Bonfiglio, Giusy Deblasi, Giovanna Scarcella, un’opera teatrale dai toni forti e delicati, ironici e drammatici al contempo, tramite la quale immaginare che è sempre possibile rinascere dalle proprie ceneri.

Nel pomeriggio dello stesso giorno alle ore 18.00, invece, ci sarà spazio per una passeggiata utile per raccontare il Parco e promuovere poi nella sala Fama’ una presa di responsabilità collettiva. “Adotta un monumento” è la proposta che la Direttrice del Parco Archeologico di Lillibeo-Marsala, Anna Occhipinti intende fare alle eccellenze produttive del territorio; l'iniziativa è posta in essere in collaborazione con il giornale la Sicilia di Catania. Il giorno dopo, l’11 luglio (ore 21.30 – Giardino Storico del Museo) sarà la volta del Trio Mulè, formato da tre musiciste siciliane – Mariangela Lampasona: violino, Sabrina Colajanni: violoncello 3 Giusy Cascio: pianoforte, che porteranno in scena “La Terra trema” con un repertorio intenso e appassionato, attraversato dalle onde vibranti del tango argentino, tra riletture classiche e slanci contemporanei. Nel pomeriggio del giorno 11 luglio si terrà la tavola rotonda, “I siti urbani del parco” (ore 18.00 - Parco/Museo - Sala Famà) a cura di Marco Correra, che propone una riflessione aperta sulle tracce archeologiche sommerse nel tessuto urbano di Marsala, spesso invisibili o trascurate, ma fondamentali per leggere il dialogo millenario tra città e patrimonio.