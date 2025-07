Un anello, punte di lancia e altri tesori riaffiorano a Selinunte

La nuova campagna di scavi sull’acropoli di Selinunte ha riportato alla luce uno degli spazi più sacri dell'antica città: l’adyton del Tempio R, il più antico in pietra del sito archeologico. Qui, intorno al 570 a.C. una donna, probabilmente di alto rango, depose un anello d’argento come offerta alla divinità. Un gesto fortemente simbolico, che rivela il profondo legame tra la comunità selinuntina e le divinità femminili protettrici della città. Il gioiello è stato ritrovato in un deposito votivo straordinario rinvenuto sotto il pavimento originario del santuario, in fondo al naos del luogo di culto. Il deposito conteneva all’origine almeno 300 oggetti tra cui 27 punte di lancia, pesi da telaio, ceramica fine e altri oggetti preziosi. Una scoperta eccezionale che permette di comprendere meglio le pratiche rituali legate al culto femminile a Selinunte e di datare con maggiore precisione l’espansione del santuario urbano fin dai primi decenni di vita della nuova fondazione.