Arriva a Trapani «Amunì, viaggio nel teatro»

Organizzato e promosso dall’Associazione trapanese Officina Teatro LMC A.P.S. e frutto della collaborazione con tre grandi realtà in ambito teatrale, la UILT (Unione Italiana Libero Teatro) nazionale e regionale, l'Odin Teatret e la Fondazione Barba Varley, il festival si svolgerà nell’arco di quattro giornate, dal 18 al 21 settembre, all’interno del primo Chiostro e all’interno della Sala Grande, al primo piano, del Complesso Monumentale di San Domenico.

Amunì prenderà il via ufficialmente giovedì 18 settembre con una performance curata dai padroni di casa Officina Teatro LMC APS a cui seguirà la presentazione ufficiale del festival, con la presenza di tutte le realtà artistiche coinvolte e di tutti gli organi competenti, per poi concludersi con uno spettacolo teatrale previsto alle ore 20:30. Tutti gli eventi proposti in questa giornata sono assolutamente gratuiti.

“Amunì, viaggio nel teatro” proseguirà nel fine settimana, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21, con diverse attività. Si partirà con un importante e altamente formativo laboratorio teatrale che sarà suddiviso in due fasce orarie: una mattutina, con gli attori Cioaza e Nielsen, e una pomeridiana, con Eugenio Barba e Julia Varley (per tutte le informazioni e le iscrizioni al laboratorio, per cui ci sarà tempo fino al 25 luglio, è già possibile chiamare il numero 328 0566638 o inviare una mail a [email protected]. I posti sono limitati).