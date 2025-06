Green Valley Pop Fest 2025: svelati tutti gli artisti in line-up per l’evento del 27 luglio a Trapani

Elodie , dopo il trionfo delle due date evento del suo Elodie The Stadium Show e l’annuncio del tour Elodie Show 2025 (entrambi prodotti da Vivo Concerti), sarà una delle protagoniste assolute del festival. Sul palco di Trapani porterà il suo carisma inconfondibile e la potente presenza scenica, eseguendo i brani del suo ultimo album Mi ami mi odi — già oltre 183 milioni di stream — e il nuovo singolo Yakuza, in collaborazione con Sfera Ebbasta. Un'anticipazione preziosa del suo prossimo tour autunnale nei palazzetti, che ha già fatto registrare il tutto esaurito in diverse città, tra cui Messina.

Lazza, artista da record con all’attivo 1 Disco di Diamante, 105 Dischi di Platino e 49 Dischi d’Oro, arriverà a Trapani a pochi giorni dal suo debutto a San Siro e dalla partenza del Locura Summer Tour 2025. Il rapper milanese farà tappa al Green Valley Pop Fest con i suoi successi più amati e le tracce dell’album Locura, già Quadruplo Disco di Platino, ripubblicato con due nuove versioni: Locura Jam + Opera.

Il terzo headliner, Shiva, porterà in Sicilia l’energia e la versatilità che hanno reso unico il suo stile. Con il recente album Milano Angels (certificato Disco di Platino), ha consolidato la sua posizione nella scena urban italiana. In scaletta, brani che spaziano dal trap più crudo a momenti introspettivi e aperture melodiche, dimostrando un’evoluzione artistica costante.

Gli altri artisti in line-up

Accanto ai tre protagonisti principali, il festival ospiterà anche le esibizioni di Fabio Rovazzi, Antonia, Le-One, Enula, Carmen, Agèlo, FT Kings, Shaka Munì, Simonterizzo e Dodo-J. Una line-up pensata per soddisfare gusti diversi e intercettare il pubblico più giovane e dinamico, con uno sguardo sempre attento al fermento musicale emergente.

L’evento e gli spazi

La Green Arena sarà articolata in diverse aree: il parterre per tutti, il pit gold per chi desidera stare il più vicino possibile al palco, il TicketSms vip stage per godere dello spettacolo da una posizione rialzata ed esclusiva, e il Backstage Privé per un’esperienza ancora più ravvicinata con gli artisti. Non mancheranno le aree food e beverage, in collaborazione con Red Bull e Aperol, e tornerà anche il Green Contest, il concorso social che dà spazio ai giovani talenti emergenti, offrendo loro la possibilità di esibirsi sul palco del festival.

La conduzione

A presentare la serata saranno Daniele Battaglia e Camilla Ghini, voci di punta di Radio 105, radio ufficiale del Green Valley Pop Fest.