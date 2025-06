Eugenio Finardi festeggia cinquant’anni di carriera e apre il Segesta Teatro Festival

Era il 1978, Eugenio Finardi cercava un ET in grado di portarlo via, in un mondo forse più bello, comunque diverso: l’extraterrestre fece il suo dovere, ma il nostro protagonista cerca ancora disperatamente di tornare. È passato quasi mezzo secolo e Finardi ha recuperato quel filo con l’universo e stavolta interroga AI chiedendole aiuto in “Futuro”, il nuovo brano già in radio. E lo si potrà ascoltare a Segesta perché a Eugenio Finardi è affidato il compito importante di aprire il nuovo Segesta Teatro Festival, venerdì 25 luglio alle 21,15 al Teatro Antico: sarà un concerto importante, per ritrovare i pezzi di ieri e gli inediti di oggi, anche se la rabbia e la voglia di cambiare il mondo restano comunque le stesse.

Cinquant’anni di carriera, da quel “Non gettate alcun oggetto dai finestrini”, anno di grazia 1975, fino a questo “Tutto” che è un testamento forse spirituale, di certo molto caratteriale, di un artista che ha saputo sempre parlare al suo pubblico, al di là delle mode e delle età, sperimentando, discutendo, affrontando temi importanti, dalla crisi sociale e politica ai misteri dell’esistenza, dall’amore alla fisica quantistica. Da Musica ribelle e La radio in quel capolavoro che è stato l’album Sugo, poi Non è nel cuore, Diesel e Non diventare grande mai, Patrizia o Le ragazze di Osaka, e si potrebbe continuare a lungo, ma meglio ascoltarle a Segesta.