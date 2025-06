Dalla Sicilia a Ibiza, il MamaHouse di Filippo Spada con gli artisti SimonteRizzo

Il MamaHouse, ideato da Filippo Spada nel 2016, approda per la prima volta a Ibiza: martedì 8 luglio 2025 sarà protagonista di una serata esclusiva al Tantra Ibiza, icona internazionale della nightlife.

A far vibrare la consolle gli artisti trapanesi SimonteRizzo, pronti a travolgere il pubblico con il loro sound made in Sicily: un mix coinvolgente di deep groove, house contemporanea e influenze mediterranee, in cui convivono calore siculo, linee ritmiche pulsanti e sofisticate trame elettroniche. Il loro live set promette di trasformare il Tantra in un ponte sonoro tra la Sicilia e il cuore vibrante dell’isola bianca. «Ibiza - afferma Filippo Spada - è il nostro sogno che diventa realtà. Portare il MamaHouse in uno dei templi mondiali della musica elettronica significa condividere con il mondo la nostra energia, le nostre radici, la nostra visione. Siamo emozionati e orgogliosi. È un riconoscimento al lavoro fatto finora, ma anche un punto di partenza per una nuova fase del nostro percorso artistico».