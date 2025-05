Castelvetrano ricorda Gentile: filosofo, intellettuale e ministro

La dialettica come relazione tra oggetti, considerando la realtà in relazione al soggetto che la pensa. E poi ancora la riforma del sistema scolastico, adottata tra il 1922 e il 1924 con una serie di decreti, e le cui fondamenta sono ancora oggi in vigore: obbligo fino a 14 anni d’età, la separazione tra licei scientifico e classico. Sono questi alcuni elementi che hanno contraddistinto la figura di Giovanni Gentile, filosofo, intellettuale e ministro nel primo Governo di coalizione di Mussolini, che da oggi – giovedì 29 maggio – e sino a sabato 31, sarà ricordato con una serie di iniziative nella sua città natìa, Castelvetrano. È il primo importante appuntamento istituzionale dell’ultimo cinquantennio che si organizza a Castelvetrano per Gentile (l’ultimo fu nel 1975 al teatro Palme nei 100 anni dalla nascita) e a promuoverlo è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Lentini, con la consulenza scientifica di Andrea Le Moli e Francesco Saverio Calcara e il patrocinio della Regione Siciliana e dell’Ars. Non a caso la tre giorni si svolgerà a Castelvetrano che, seppur con voci che darebbero come paese natìo di Gentile Campobello di Mazara, è la città dove il filosofo è nato. L’atto di nascita originale con data 30 maggio, che si trova presso l’archivio storico del Comune, cita testualmente: via della Misericordia in Castelvetrano, nato il 29 maggio 1875. Gentile venne poi battezzato il 31 maggio.