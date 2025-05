Parco archeologico di Lilibeo PALM Museo archeologico. Presentazione del terzo Quaderno didattico “A spasso per Lilibeo”

Venerdì 30 maggio alle 10, al Complesso Monumentale San Pietro a Marsala, il PALM, Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, presenterà il terzo Quaderno didattico dal titolo “A spasso per Lilibeo”, realizzato nell’ambito delle attività di Educazione Permanente programmate per le Scuole primarie e secondarie di I grado nel corrente a. s. 2024/25. La presentazione rientra tra le altre iniziative proposte dai partners del Patto Locale della lettura Marsala per il Maggio dei Libri 2025.

Introdurrà la Direttrice del PALM, Anna Occhipinti. Il terzo Quaderno didattico rappresenta il risultato del percorso formativo dedicato alla scoperta dell’area archeologica di Capo Boeo e di alcuni dei suoi siti urbani, curato da Eleonora Romano, referente dei Servizi Educativi del Parco e dalle archeologhe Maria Elena Barbera e Sara Parrinello, collaboratrici esterne, che ne illustreranno l’elaborato finale.