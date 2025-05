Intrecci Narrativi: il 29 e 30 maggio Enrico Deaglio presenta il suo libro “C’era una volta in Italia-Gli anni settanta”

Prosegue l’edizione 2025 della Rassegna “Intrecci Narrativi” – Libri, Musica e Degustazioni, organizzata da “Associazione per l’Arte” tra Alcamo e Palermo. Il secondo incontro in programma si terrà giovedì 29 maggio alle ore 18:00 a Palermo e venerdì 30 maggio alle ore 18:30 ad Alcamo, con Enrico Deaglio che presenterà “C’era una volta in Italia - Gli anni settanta”, Edizioni Feltrinelli, dialogando, rispettivamente con la giornalista Marina Turco e con il giornalista Giacomo Di Girolamo.

Per l'intera Rassegna sono in programma degustazioni di vino dei ‘giovani vignaioli’ del territorio. Per il secondo appuntamento saranno a cura dell'azienda Domenico Lombardo Vini. Con un ritmo serratissimo, Deaglio racconta nel suo libro gli intrecci, le trame sotterranee e le svolte inaspettate del nostro racconto collettivo, mentre in sottofondo ci sono le canzoni, la moda, i film che hanno cambiato il volto del Paese. Non c’era mai stato niente come quel decennio, e quelli successivi non avrebbero potuto essere senza di loro. Gli anni sessanta, primo volume di una storia italiana che arriverà fino ai giorni nostri, vivono ancora adesso nella nostalgia e nel mito: nelle canzoni trasmesse alla radio, negli armadi o nelle cantine dove non ci si riesce a liberare di un eskimo o di una vecchia minigonna di pelle scamosciata, o nei cassetti dove ricompaiono gettoni del telefono, monete da dieci lire, biglietti di concerti, il congedo illimitato provvisorio, copertine di 45 e di 78 giri…