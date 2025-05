Piero Guccione e Leonardo Sciascia, un'amicizia: a Marsala lettere e pastelli, e gli scatti di Giuseppe Leone

In questo contrappunto tra arte visiva e parola, proprio per documentare l’amicizia quasi ventennale tra i due intellettuali, trova spazio nel percorso anche una dozzina di lettere autografe, selezionate da un ampio e affascinante carteggio, composto da lettere, cartoline e biglietti. Infine, l’esposizione, che resterà aperta fino al 19 ottobre, vuole rendere omaggio anche a Giuseppe Leone (1936-2024), il grande fotografo ragusano scomparso un anno fa e amico di Guccione e Sciascia: esposti dieci scatti che ritraggono il paesaggio degli iblei, oggetto di una mostra alla galleria «La Tavolozza» di Palermo alla fine del 1984 dedicata al rapporto fra pittura e fotografia e suggerita proprio dallo scrittore di Racalmuto.

Come scrive il curatore Troisi in una nota, Guccione - di cui quest’anno ricorre il 90esimo anniversario della nascita (1935-2018) - e Sciascia «condividevano molte cose, oltre che un temperamento schivo e un’indole taciturna: amicizie, in particolare con Giuseppe Leone, il grande fotografo ragusano scomparso di recente che fu l’artefice del loro incontro, città - Roma e soprattutto Parigi, frequentata e amata da entrambi -, ovviamente la Sicilia, la sua controversa condizione storica così come il paesaggio che si dispiega da Agrigento all’altopiano ibleo, che Guccione e Sciascia attraversano in una direzione o nell’altra, e che spesso funge da fondale al loro sodalizio». «Da una posizione refrattaria nei confronti dell’astrazione e in generale dello sperimentalismo delle

avanguardie - spiega ancora Troisi - Sciascia guardava all’opera di Guccione come a un riferimento e a una occasione di verifica del proprio esercizio critico nell’ambito delle arti figurative, con una tensione tra rappresentazione e realtà che nel passato individuava in Antonello, in Caravaggio o anche in Pietro D’Asaro, il Monocolo di Racalmuto, alcuni esempi cruciali».