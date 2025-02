Maria Castiglione da Erice incanta a The Voice Senior: standing ovation e giudici conquistati

La passione per la musica non ha età e Maria Castiglione ne è la prova vivente. Ha 77 anni ed è una casalinga di Erice. Con la sua voce ha emozionato pubblico e giudici nella nuova edizione di The Voice Senior, il talent show di Rai Uno dedicato alle voci over 60. Con una performance intensa e sentita, Castiglione ha conquistato il cuore di Gigi D'Alessio, Arisa e Clementino, ottenendo un'ovazione dal pubblico in studio.

Ad accompagnarla in questa avventura i figli, testimoni di un talento che Maria ha coltivato fin da bambina. «La musica è la mia seconda vita», ha raccontato, rivelando di aver iniziato a cantare a soli dieci anni senza mai rincorrere una carriera professionale nel mondo della musica. Eppure il suo timbro e la sua interpretazione hanno fatto breccia nei cuori dei giudici.

Gigi D'Alessio, impressionato dalla sua energia, le ha chiesto l'età. «77 anni», ha risposto Maria con orgoglio. «Tu sei l'emblema di questo programma», ha commentato il cantautore napoletano, sottolineando come The Voice Senior sia nato proprio per dare spazio a talenti senza tempo. Arisa, colpita dalla potenza della sua voce, le ha rivolto un complimento che vale più di mille parole: «Se tu incidessi un disco, io l'ascolterei tutto dall'inizio alla fine».