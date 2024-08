Trovati all'Aquila tre libri del 1600 trafugati a Calatafimi

Tre libri antichi risalenti al 1600 sono stati individuati dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio dell’Aquila: i volumi erano banditi su un sito on-line di aste. Le indagini, condotte dalla Procura della Repubblica dell’Aquila, hanno permesso di appurare che i libri erano stati trafugati in misteriose circostanze dalla biblioteca comunale di Calatafimi Segesta.

Un volume intitolato In Aristotelis libros de caelo et mundo risale al 1626, mentre un secondo, intestato In Aristotelis libros de Phisico audito e composto da ulteriori due tomi, è datato al 1629.

La successiva perquisizione, eseguita all’Aquila all’interno dell’abitazione della donna che aveva posto in vendita tramite la casa d’asta i tre volumi, ha permesso di sequestrare e recuperare, insieme ai tre beni archivistici suindicati, ulteriori 227 libri con timbri che rimandano a provenienze diverse e di vari enti, sia pubblici che privati.

Gli ulteriori accertamenti svolti dai carabinieri hanno permesso di verificare che 222 testi sono di natura demaniale o di strutture private tutti riconducibili alla capitale, mentre gli altri 5 libri sono provenienti da diversi enti siciliani, quali l’Assemblea regionale Siciliana, il Comune di Palermo, il Conservatorio Scarlatti di Palermo e un istituto scolastico di Piazza Armerina.