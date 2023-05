Da Marsala a Rai 2: i Trikke e Due Cabaret protagonisti con i loro sketch

Il duo comico Trikke e Due Cabaret, formato da Enzo Amato Màs e Nicola Anastasi, protagonisti su Rai 2 in “E Viva il VideoBox”. Il programma va in onda tutte le mattine alle ore 8 e, a sorpresa, i due marsalesi avranno un loro spazio per alcune puntate. È la prima voltas che il duo comico ha lavorato per la Rai.

I due, conosciuti dai telespettatori per i video diventati virali sul web, si erano recati presso gli studi per registrare un piccolo sketch di un minuto ed invece la registrazione è durata molto di più. Il video verrà diviso su più puntate e trasmesso in tv.

E oggi il duo comico ha voluto lanciare su Facebook un messaggio: "Alle persone che ci incontrano, e soprattutto ai giovani, che ci fanno i complimenti per questi piccoli ma continui traguardi che i Trikke e Due stanno raggiungendo diciamo: nessuno ti regala niente, niente si ottiene subito. La tenacia, la perseveranza, il lavoro, l'applicazione sono il motore e il cuore di ogni obiettivo, di ogni sogno, di ogni traguardo. La fretta, lo sconforto e il restare fermi e legati al passato non aiutano di certo".

"Le altre 'armi da mettere in pratica - svelano - sono l'umiltà, il non sentirsi mai "arrivati", la sincerità verso chi ti segue e il rispetto. Sembra strano ma anche la gentilezza, l'educazione e la non volgarità sono le basi per costruire un sogno e far diventare il tuo sogno il tuo lavoro. Ci è capitato spesso di vedere "promossi" personaggi che sono l'opposto di questo elenco fatto fin qui: arroganza, prepotenza, cattiveria, volgarità, maleducazione... Ci siamo anche "depressi" quando vedevamo che l'arroganza apriva le porte e la nostra abnegazione e il nostro altruismo ce le chiudeva. Ma, poi, alla lunga... La passione è tutto".

