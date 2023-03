Starbucks lancia il nuovo caffè all’olio extra vergine di olive coltivate a Partanna

Nasce 'Oleato', il nuovo caffè all’olio extra vergine di oliva siciliano. A creare questa nuova linea la Starbuck, la catena statunitense di caffetterie presenti in tutto il mondo. L'idea è nata dopo un viaggio in Sicilia dell’amministratore delegato dell'azienda, Howard Schultz. Si tratta di un caffè di qualità arabica emulsionato con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva di alta qualità spremuto a freddo. La linea è stata presentata in anteprima presso la Starbucks Reserve® Roastery di Milano e gli store Starbucks in Italia.

Oleato, la ricetta

Oleato è un caffè dal carattere molto morbido, intenso e delicatamente dolce. L’olio extravergine selezionato per le ricette è una miscela realizzata con le olive del mediterraneo coltivate a Partanna in Sicilia, tra cui l’oliva di alta qualità Nocellara del Belice. Il caffè utilizzato è lo Starbucks Blonde Espresso Roast nella versione sia calda che con ghiaccio.

Oleato, tutta la linea

Sono quattro le tipologie della nuova linea negli Starbucks d’Italia: Oleato Caffè Latte, Oleato Iced Cortado (un espresso Starbucks Reserve, con sciroppo Demerara, bitter all’arancia e bevanda all’avena emulsionata con olio extravergine d’oliva, servito con ghiaccio e decorato con peel d’arancia), Oleato Golden Foam Cold Brew (addolcito con sciroppo di vaniglia e guarnito da una schiuma fredda emulsionata con olio extravergine d’oliva), Oleato Deconstructed (abbina olio d’oliva e una spruzzata di limone e Oleato Golden Foam Espresso Martini con vodka e sciroppo di bacche di vaniglia con Golden Foam al fior di latte emulsionata con olio extra vergine di oliva). Tutti costeranno inizialmente tra i 5 e i 6 euro.

Oleato, la presentazione

Durante la presentazione della nuova linea, è intervenuto Amy Dilger, Principal Beverage Developer presso Starbucks, che ha lavorato a questo nuovo prodotto. “Il tocco che rende speciali le olive alla base dell’olio utilizzato per le ricette è l’esclusivo gusto dolciastro con sentori di frutta secca: pensate alla cremosità del caramello burroso, è il naturale complemento del nostro caffè – ha detto -. L’emulsione è davvero la chiave della ricettazione. L’emulsione di caffè Starbucks con olio d’oliva crea un risultato ricco e vellutato, con sapori rotondi grazie all’olio d’oliva che ben si fondono con le morbide note di cioccolato del caffè”.

