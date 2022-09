Giovani talenti al Festival di Venezia: premiata l'attrice marsalese Chiara Vinci

L'artista marsalese Chiara Vinci è stata premiata alla Mostra del Cinema di Venezia come giovane rivelazione. Il premio Kinèo è nato dalla collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia al fine di sostenere le nuove generazioni. Chiara Vinci ha ricevuto il premio ieri nel corso della kermesse in Laguna giunta alla 79esima edizione.

Già nel 2019 la giovane attrice ha ricevuto il premio “attrice emergente 2018/2019” ad un evento collaterale al Festival del Cinema di Venezia. "Ieri ho vissuto un sogno. Uno di quelli che fai da tanti anni ma che non puoi credere di viverlo fino a quando non ci sei dentro. Per noi giovani attori spesso è difficile trovare conferme, segni che ci facciano capire se quello che facciamo lo stiamo facendo bene, se la strada intrapresa è quella giusta" scrive in un post su Instagram l'attrice marsalese.

"Gli attori vivono il 95%, soprattutto all’inizio della carriera, di tempo inoccupato dove non sono sul set. Capite bene che sono tante le domande che spesso ci poniamo, i problemi, le sfide personali che viviamo. E con noi anche i nostri familiari che ci supportano, fanno sacrifici per la nostra formazione e che vivono con noi questo sogno. Questo è per loro e per noi giovani wannabe. Mai un punto di arrivo. Un punto di partenza? Forse. E come dice una persona che amo tanto, è maratona, non uno sprint. Io mi sono ripromessa che la prossima volta qui, se mai ci sarà, sarà per cogliere i frutti del lavoro".

