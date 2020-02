I vicoli di Mazara del Vallo diventano un set cinematografico

In corso le riprese a Mazara del Vallo della serie Tv Sky Original “Anna” di Niccolò Ammaniti. La città con i suoi vicoli ed il suo lungomare, le chiese ed i paesaggi caratteristici è stata scelta dalla produzione insieme ad altre realtà siciliane per ambientare il progetto di Ammaniti, reduce dal successo internazionale de Il Miracolo.

Dopo la prima parte di riprese, che si è conclusa la scorsa settimana, la troupe tornerà a Mazara del Vallo per altre due volte tra febbraio e marzo. «Siamo lieti che Mazara del Vallo - ha detto l'assessore alla cultura Germana Abbagnato - sia stata scelta come set cinematografico per la realizzazione della serie Tv «Anna» firmata da Niccolò Ammaniti per Sky.

Questa interessante opportunità, oltre che avere un impatto economico sulla città considerato che la troupe composta da circa 80 persone è ospite per oltre due mesi in strutture ricettive del territorio, riveste un' importanza strategica in quanto potenziale opportunità per lo sviluppo turistico. Non è infatti raro che il cinema in questi anni abbia supportato e trascinato diversi fenomeni turistici.

