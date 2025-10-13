Rubano mobili e arredi da un hotel confiscato alla criminalità, 4 denunciati a Castelvetrano

I carabinieri della compagnia di Castelvetrano hanno denunciato tre uomini e una donna per furto aggravato in concorso.

Un equipaggio del nucleo radiomobile di Castelvetrano, durante un servizio di controllo del territorio, ha sorpreso tre uomini di 81, 47 e 41 anni e una donna di 30 anni tutti del posto, intenti a rubare mobili e arredi da una struttura alberghiera confiscata alla criminalità organizzata.

La refurtiva rinvenuta, veniva sequestrata e custodita in attesa di essere restituita al legittimo proprietario, i quattro soggetti sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e alla donna «trovata alla guida del veicolo utilizzato per trasportare la refurtiva» veniva in oltre contestata la guida senza patente.