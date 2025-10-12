Marsala, incendi, auto danneggiate e rissa. Il sindaco: «Individuati i responsabili»

«Alcuni episodi di violenza nella notte scorsa: anche grazie alle immagini della videosorveglianza è in corso l’identificazione dei responsabili». Così il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, commenta gli episodi che hanno scosso la città: l’incendio, di probabile origine dolosa, di una pescheria all’Antico Mercato e i danneggiamenti di sette auto, tra cui una dell’Asp, avvenuti in piazza Marconi.

Secondo il primo cittadino, si tratterebbe di un’azione compiuta da «un gruppo di giovani, probabilmente minorenni». Nella stessa notte si sarebbe verificata anche «una rissa nei pressi di un locale in via Cammareri Scurti».

Grillo ha spiegato che, grazie al recente potenziamento del sistema di videosorveglianza, il Comune ha già messo a disposizione delle forze dell’ordine le immagini utili alle indagini. «Marsala è una comunità sana, che non si lascia intimidire dai comportamenti sconsiderati di pochi irresponsabili – ha aggiunto –. Chiederemo che i responsabili vengano puniti in maniera esemplare e il Comune si costituirà parte civile negli eventuali procedimenti giudiziari».