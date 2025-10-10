Trapani, salgono a tre le vittime per lo scandalo dei referti in ritardo degli esami istologici

Le parti offese sono diverse: sei pazienti, i familiari dei tre malati deceduti, l’Asp di Trapani e l'assessorato regionale alla Salute. Nel corso dell’incidente probatorio, che si è svolto davanti al gip il 26 settembre, sono stati nominati i periti incaricati di stabilire se i ritardi nella consegna dei referti abbiano aggravato le condizioni cliniche dei pazienti o contribuito ai decessi. Nella stessa udienza, il gip Corleo ha respinto l'istanza dell’avvocato Niccolò Grossi, legale della Gallo, che chiedeva di considerare l’Asp responsabile civile, quindi non tra le vittime, ma tra i soggetti da processare.

Dopo la morte di Maria Cristina Gallo, la professoressa deceduta per un cancro che, per ritardi nella consegna dei referti degli esami istologici, fu possibile diagnosticare solo dopo mesi, salgono a tre le ipotesi di omicidio colposo contestate a 19 tra medici, tecnici di laboratorio e infermieri finiti sotto inchiesta a Trapani. Fu proprio la denuncia della docente a portare alla apertura dell’indagine che, oltre all’ipotesi di omicidio colposo, ipotizza i reati di lesioni colpose e omissione di atti d’ufficio.

Gli ispettori ministeriali e regionali, che hanno svolto accertamenti sulla vicenda, hanno evidenziato come nel servizio di Anatomia Patologica dell’Asp trapanese ci fossero gravi disfunzioni organizzative: il sistema informatico di tracciamento non è mai entrato in funzione e mancavano protocolli per gestire l’arretrato. Secondo la Procura di Trapani, inoltre, la direzione del reparto avrebbe ignorato le direttive della Direzione strategica.

L’inchiesta ha ad oggetto un arretrato di oltre 3.300 referti, provenienti dagli ospedali di Trapani e Castelvetrano, accumulatisi tra il 2024 e il 2025 e ha fatto emergere una crisi sistemica nella gestione sanitaria trapanese, con ritardi che, in più di un caso, potrebbero aver causato la morte del paziente.