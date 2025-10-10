Proteste, cortei e manifestazioni: l'ondata di indignazione scatenata dal caso della prof Gallo

A Mazara del Vallo dopo lo scandalo sollevato dalla prof non si era rimasti in silenzio. Gli studenti erano scesi in Piazza della Repubblica per gridare la loro rabbia contro un sistema sanitario che li sta tradendo. «Mazara si Cura» era il titolo del sit-in promosso dal movimento Nuovo Vento del Sud con il comitato studentesco dell’Istituto industriale Ruggero D’Altavilla.

A scatenare l’indignazione giovanile era stato proprio il caso della professoressa Maria Cristina Gallo, docente dell’Istituto industriale, vittima di un sistema sanitario inefficiente. L’obiettivo di quella manifestazione fu chiedere con forza il diritto sacrosanto alla salute. L’insegnante, malata di cancro, è stata la prima a denunciare le inefficienze nell’Asp di Trapani, dopo aver ricevuto il referto con 8 mesi di ritardo.