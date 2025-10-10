Mafia dei pascoli, 7 rinvii a giudizio per l'operazione condotta tra Marsala e Mazara del Vallo lo scorso dicembre

Il gup di Palermo Ivana Vassallo ha rinviato a giudizio davanti il tribunale di Marsala sette persone coinvolte, il 16 dicembre scorso, in un’operazione di guardia di finanza e Dda sfociata in 18 misure cautelari per presunti mafiosi e favoreggiatori di Marsala e Mazara del Vallo.

I sette rinviati a giudizio sono Giancarlo Nicolò Angileri, di 60 anni, Giovanni Piccione, di 58, Michele Marino, di 65, Gaspare Tumbarello, di 49, Massimo Antonio Sfraga, 52, tutti di Marsala, Giuseppe Prenci, di 28, e Vito Ferrantello, 42, entrambi di Mazara del Vallo. La prima udienza del processo è stata fissata per il prossimo 2 dicembre. Nell’ambito dello stesso procedimento, lo scorso 30 settembre, il pm della Dda Francesca Dessì ha invocato la condanna dei nove imputati che hanno scelto l’abbreviato. Dodici anni di carcere, in particolare, sono stati chiesti per il cinquantenne pastore marsalese Domenico Centonze. Dieci anni ciascuno, invece, per Pietro Centonze, classe '50, padre di Domenico, per Pietro Centonze, classe '69, cugino di Domenico, e per il mazarese Alessandro Messina.